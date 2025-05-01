Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım..."

Ferhat Göçer, Empati programında psikolojik durumu hakkında konuştu: “Sınırdayım, borderline olabilir” sözleriyle gündem oldu.

Ferhat Göçer Hastalığını Açıkladı: “Sınırdayım...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2025 14:01

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, katıldığı televizyon programında psikolojik durumuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Empati” programına konuk olan Göçer, “Sınırdayım, borderline olabilir” diyerek duygusal yapısını samimiyetle paylaştı.

"Geçmişe Saplantılıyım"

NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına katılan Göçer, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır sahnelerde olan ve hit şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran sanatçı, duygusal yönüyle yüzleşti.

Göçer, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Çok duygusal bir adamım. Geçmişe saplantılıyım. Bu benim en büyük sıkıntım. Kendimi analiz ettiğimde ‘sınırdayım’ diyorum. Borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir.”

Sevenlerinden Destek Mesajları Yağdı

Ferhat Göçer’in bu samimi açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, sanatçının açık yürekliliğini takdir ederek destek mesajları yağdırdı. Göçer’in sözleri, ruh sağlığına dair farkındalık yaratma açısından da olumlu yorumlar aldı.

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