Ferdi Tayfur’un yıllar önce açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı: "Şarkılarım..."

Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur’un ölümü, sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğarken, yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Şarkılarının halk için olduğunu belirten Tayfur, telif hakları konusunda samimi bir vasiyet bırakmıştı.

Ferdi Tayfur’un yıllar önce açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2025 13:30

Türk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur’un ölümü, sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğarken, yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Şarkılarının halk için olduğunu belirten Tayfur, telif hakları konusunda samimi bir vasiyet bırakmıştı.

Usta sanatçı, geçmişte yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyledim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Ancak Ferdi Tayfur’un besteleri, dijital platformlarda yayınlanması ya da dizi ve film projelerinde kullanılması durumunda yasal varislerine gelir sağlayacak. Telif gelirlerinin Tayfur’un ailesi arasında adil bir şekilde dağıtılacağı öğrenildi.

Sanatçının halkla iç içe bir yaşamı benimseyen bu açıklaması, milyonların kalbinde taht kurmuş şarkılarının neden hâlâ dinlenmeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sevenleri, Tayfur’un bu duyarlılığını takdirle anarken, onun mirasının hem ailesi hem de müzikseverler için yaşamaya devam edeceğini belirtiyor.

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