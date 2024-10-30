Başrollerini Melisa Sözen ile Ertan Saban’ın paylaştığı, bir BKM yapımı olan "Fer" dizisinin çekimlerine başlandı. Türkan Derya’nın yönetmenliğini üstlendiği, Devin Özgür Çınar’ın kaleminden çıkan yapım, yakında GAİN izleyicisiyle buluşacak.

Melisa Sözen’in canlandırdığı Dilek, kısıtlı imkanları sebebiyle korsan taksicilik yaparak hayatını sürdüren bir annedir. İki çocuğunun da bakımını üstlenen Dilek, zorlu bir boşanma sürecinden geçmektedir. Bir gün taksisine Şadi isimli gizemli adamın binmesiyle, Dilek’in hayatı geri dönülemez şekilde değişir.

Dizide Melisa Sözen ve Ertan Saban’a Ferit Aktuğ, Ceren Taşçı, Gül Onat, Mutlu Güney, Devin Özgür Çınar, Mustafa Konak, Ahsen Türkyılmaz, Murat Kılıç ve Onur Dilber gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan da konuk olarak diziye renk katıyor.

Bir kadının kendini yeniden keşfedişinin hikâyesi “Fer”, yakında GAİN’de.