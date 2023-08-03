Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan flaş ayrılık

“Güldür Güldür Show” programı 10 yıldır seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Sevilen programda İrem Kahyaoğlu‘ndan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Giray Altınok fenomen yapıma veda etti. Başarılı oyuncu blutv‘de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Prens” dizisini çektiği MGX Film‘le 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Başarı senarist ve oyuncu Giray Altınok, capslere konu olan, çok beğenilen “Prens” dizisinin 2. sezonunu yazmaya başladı. Altınok, son olarak ayrıca “Ölümlü Dünya 2” filminin de kadrosunda yer aldı.