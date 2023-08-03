Advert

Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan flaş ayrılık

10 yıldır ekranda olan BKM imzalı "Güldür Güldür Show" programında bir ayrılık yaşandı.

Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan flaş ayrılık
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Güldür Güldür Show” programı 10 yıldır seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Sevilen programda İrem Kahyaoğlu‘ndan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Giray Altınok fenomen yapıma veda etti. Başarılı oyuncu blutv‘de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Prens” dizisini çektiği MGX Film‘le 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Başarı senarist ve oyuncu Giray Altınok, capslere konu olan, çok beğenilen “Prens” dizisinin 2. sezonunu yazmaya başladı. Altınok, son olarak ayrıca “Ölümlü Dünya 2” filminin de kadrosunda yer aldı.

Benzer Haberler
‘’Ya Çok Seversen’’ eğlenceli yeni bölümüyle sosyal medya listelerini salladı. ‘’Ya Çok Seversen’’ eğlenceli yeni bölümüyle sosyal medya listelerini salladı.
Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi… Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi…
Dönence'nin setinden eğlenceli kareler... Dönence'nin setinden eğlenceli kareler...
Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor
Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor… Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor…
Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak... Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak...
ÇOK OKUNANLAR
SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!
  • 04-08-2023 21:03

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!

SSK, Bağ-Kur, emeklilerinin zamlı maaşı NE KADAR oldu? İşte son dakika SGK- Bağkur zamlı maaş tablosu!
  • 02-08-2023 09:55

SSK, Bağ-Kur, emeklilerinin zamlı maaşı NE KADAR oldu? İşte son dakika SGK- Bağkur zamlı maaş tablosu!