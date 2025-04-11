Fenerbahçeli Kaleci Livakovic Kameralardan Kaçamadı

Livakovic Ailesi Etiler’de Objektiflere Takıldı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, özel hayatıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Livakovic, geçtiğimiz yıl doğan oğlu ve eşi Helena Matic Livakovic ile birlikte Etiler’de bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Basın Mensuplarına Karşı Taktiksel Hamle

Çift, basın mensuplarının görüntü almak istediğini fark edince oldukça dikkat çeken bir tutum sergiledi. Dominik Livakovic, şapkasını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Helena Livakovic ise hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Livakovic’in bu tavrı, saha içindeki refleksleri kadar saha dışındaki kaçış planlarıyla da gündeme gelmesine neden oldu.

Minik Livakovic İlk Kez Görüntülendi

Çiftin oğlu ilk kez net bir şekilde objektiflere takıldı. Minik Livakovic’in sevimliliği sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Aile, görüntü alınmasının ardından hızlıca araçlarına binerek oradan uzaklaştı.