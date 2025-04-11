Fenerbahçeli Kaleci Livakovic Kameralardan Kaçamadı

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, eşi Helena ve oğluyla Etiler’de görüntülendi. Kameralardan kaçmak için ilginç hamleler yaptı.

Fenerbahçeli Kaleci Livakovic Kameralardan Kaçamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2025 09:31

Livakovic Ailesi Etiler’de Objektiflere Takıldı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, özel hayatıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Livakovic, geçtiğimiz yıl doğan oğlu ve eşi Helena Matic Livakovic ile birlikte Etiler’de bir kafeden çıkarken görüntülendi.

Basın Mensuplarına Karşı Taktiksel Hamle

Çift, basın mensuplarının görüntü almak istediğini fark edince oldukça dikkat çeken bir tutum sergiledi. Dominik Livakovic, şapkasını öne eğerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Helena Livakovic ise hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Livakovic’in bu tavrı, saha içindeki refleksleri kadar saha dışındaki kaçış planlarıyla da gündeme gelmesine neden oldu.

Minik Livakovic İlk Kez Görüntülendi

Çiftin oğlu ilk kez net bir şekilde objektiflere takıldı. Minik Livakovic’in sevimliliği sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Aile, görüntü alınmasının ardından hızlıca araçlarına binerek oradan uzaklaştı.

Benzer Haberler
Birce Akalay: “Millet Nasılsa Biz de Öyleyiz” Birce Akalay: “Millet Nasılsa Biz de Öyleyiz”
Alpler’de Tanıştılar, İstanbul’da Aşık Oldular! Hande Doğandemir ve Yusuf Çim’in Sessiz Aşkı Alpler’de Tanıştılar, İstanbul’da Aşık Oldular! Hande Doğandemir ve Yusuf Çim’in Sessiz Aşkı
Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir'den Espri Dolu Paylaşım Eşref Rüya’nın Yıldızı Demet Özdemir'den Espri Dolu Paylaşım
Aşkı Böyle Anlatan Olmadı: Barış Arduç'tan Duygusal Tanım Aşkı Böyle Anlatan Olmadı: Barış Arduç'tan Duygusal Tanım
Rabia Soytürk’ün Küvet Pozu Sosyal Medyayı Salladı! İşte O Kare... Rabia Soytürk’ün Küvet Pozu Sosyal Medyayı Salladı! İşte O Kare...
Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel Ayrıldı! Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel Ayrıldı! "Müthiş Bitti" Açıklaması Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
  • 05-04-2025 17:07

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
  • 07-04-2025 13:22

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?
  • 08-04-2025 10:17

Murat Ceylan Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu! Bakın Sevgilisi Kim Çıktı?

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi
  • 09-04-2025 12:42

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda:
  • 08-04-2025 15:50

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: "Sensiz Eksik Kaldım"