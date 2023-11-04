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Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11 maç kadrosu! FB TS maçı saat kaçta?

Lider Fenerbahçe'nin rekor peşindeki yürüyüşüne, Trabzonspor ne cevap verecek? Sahada yıldızlar geçidi yaşanacakken, hangi takımın stratejisi galibiyete uzanacak? Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11 maç kadrosu! FB TS maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11 maç kadrosu! FB TS maçı saat kaçta?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-11-2023 11:18

Süper Lig'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırmaya çalışan Fenerbahçe, arka arkaya on birinci zaferini elde etme peşinde. Ancak Trabzonspor da bu mücadelede kolay lokma olmayı reddediyor; Fenerbahçe'yi yenerek bu sezonki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11 maç kadrosu! FB TS maçı saat kaçta?

İsmail Kartal'ın liderliğindeki Fenerbahçe, lige damgasını vuran bir başlangıç yaptı ve şimdi gözlerini on birinci galibiyete dikti. Sarı-lacivertliler, bu seriyi sürdürme kararlılığında. Diğer yandan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde, Fenerbahçe'ye ilk darbeyi vurmanın peşinde.

Bu ezeli rekabette, son on karşılaşmaya bakıldığında, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başa baş bir mücadele içinde olduğu görülüyor. İki takım arasındaki puan farkının 14 olduğu bu maç öncesinde, sahada kimlerin olmayacağı da büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'de bazı önemli isimler bu maçta forma giyemeyecekken, Trabzonspor ise güçlü kadrosuyla sahada olacak.

Balkan futbolunun sert savunması ve hücum gücünün temsilcisi Fenerbahçe'de, Livakovic ve Dzeko'nun ikilisi dikkat çekerken, Trabzonspor'un Uğurcan ve Onuachu ikilisi başarı için mücadele edecek. Dzeko'nun skor katkıları ve Onuachu'nun fiziksel üstünlüğü, maçın gidişatını etkileyebilir.

Fenerbahçe'nin Muhtemel İlk 11'i: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor'un Muhtemel İlk 11'i: Uğurcan, M. Can, Rayyan, Denswill, Eren, Berat, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu.

Maç Bilgileri:

  • Saat: 19.00
  • Hakem: Zorbay Küçük
  • Stat: Ülker

Her iki takım da zorlu Süper Lig mücadelesinde üstünlük kurmak için sahada yerini alacak. Özellikle kadro derinliği ve sahadaki dinamikler, bu kritik maçın sonucunu doğrudan etkileyebilir.

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