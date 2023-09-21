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Fenerbahçe Nordsjaelland (3-1) maç özeti ve golleri EXXEN

UEFA Avrupa Konferansı Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe evinde Nordsjaelland ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı. 21 Eylül 2023 EXXEN Fenerbahçe Nordsjaelland maç özeti ve golleri izle youtube linki yayınlandı.

Fenerbahçe Nordsjaelland (3-1) maç özeti ve golleri EXXEN
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-09-2023 21:45

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi grup aşamasına Nordsjaelland karşısında aldığı galibiyetle başladı. Sarı-Lacivertliler 3-1'lik rahat bir galibiyetle bu sezon 11'de 11 yaptı.

UEFA Avrupa Konferansı Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe evinde Nordsjaelland ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyon uyguladığı karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47'de Serdar Aziz kaydetti. Nordsjaelland'ın tek golü ise 55. dakikada Villadsen'den geldi.

Gruba 3 puanla başlayan Fenerbahçe, 5 Ekim'de Slovakya'da Spartak Trnava ile karşılaşacak. Nordsjaelland ise evinde Ludogorest'i ağırlayacak.

Maçın ilk golünü 24. dakikada ev sahibi ekip attı. Fred'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Crespo ön direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada paslaşan Fred'in savunma arkasına gönderdiği topu alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve top ağlara gitti: 2-0.

İlk yarının hemen başında Fenerbahçe bir köşe vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa iyi yükselen Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Nordsjaelland 55. dakikada farkı ikiye indirdi. Konuk ekibin baskısı altında kalan Fenerbahçe savunması topu uzaklaştıramadı. Penaltı noktası yakınlarında Tverskov'dan topu alan Villadsen, ceza sahası sağ çaprazından Livakovic'in altından topu ağlara gönderdi: 3-1.

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