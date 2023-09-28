Fenerbahçe Başakşehir (4-0) maç özeti ve golleri

Fenerbahçe Başakşehir özet ve golleri izle bein sports maç özetleri. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 3. haftanın erteleme maçında evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı ve sahadan 4 golle ayrıldı. Maça müthiş bir seyirci desteğiyle çıkan Fenerbahçe, karşılaşmada etkileyici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i Farkla Geçti ve Zirvede!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Kadıköy'de RAMS Başakşehir'le karşılaştı ve rakibini 4 golle mağlup etti. 6'da 6 yaparak liderliğe oturan sarı lacivertliler, bu sezonda da muhteşem bir performans sergiliyor.

Sarı Lacivertlilerin Gövde Gösterisi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 13. maçta da yenilgi yüzü görmedi. Müthiş seyirci desteğiyle Başakşehir karşısında harika bir futbol sergileyen Kanarya, liderliği hak eden performansını taraftarına gösterdi.

Maça hızlı başlangıç yapan Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun 5. dakikada attığı golle öne geçti. Bu golde Szymanski'nin korner atışından gelen topu Djiku, ceza sahası dışından harika bir vuruşla ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin ikinci golü ise 10. dakikada Leo Duarte'nin kendi kalesine atmasıyla geldi. Dusan Tadic'in asistinde, Leo Duarte topu kendi kalesine göndererek farkı ikiye çıkardı.

Szymanski Fırtınası

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin üçüncü golü, 20. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi. Başakşehir savunmasından Cemali Sertel'in hatası sonucu topu bulan Szymanski, harika bir şutla skoru 3-0 yaptı.

Maçın sonlarında, 80. dakikada, Szymanski bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0'a taşıdı. Dusan Tadic'in ortasında topu Michy Batshuayi indirirken, Szymanski bu pozisyonda topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının dördüncü golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 18'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 3 puanda kaldı. Fenerbahçe, bir sonraki maçında Rizespor'u ağırlayacakken, Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.