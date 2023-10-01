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Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri

Fenerbahçe, evindeki Rizespor karşılaşmasında 5 gol atarak müthiş bir galibiyete imza attı ve liderlik koltuğunu geri aldı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle bein sports maç özetleri sayfasında yayınlandı.

Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 18:09

Trendyol Süper Lig'de coşkulu bir performansla sezona başlayan Fenerbahçe, ev sahipliğindeki Çaykur Rizespor mücadelesinden tam 5 golle ayrıldı. Fenerbahçe Rizespor maç özeti ve golleri izle bein sports maç özetleri sayfasında yayınlandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın elinden aldığı liderlik koltuğunu geri kazandı ve serisini 14 maça çıkardı.

Sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 14 maçta 14 galibiyet alarak maç eksiğiyle liderliği Galatasaray'dan geri almayı başardı.

Maçın Öne Çıkan Anları

3. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle hızla öne geçen Fenerbahçe, 47. dakikada İrfan Can Kahveci'nin, 62. dakikada Edin Dzeko'nun, 75. dakikada Dusan Tadic'in ve 90+3. dakikada Joshua King'in golleriyle farkı açtı. 39. dakikada Dzeko'nun attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe Atakta

Sarı-lacivertliler, maç boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Özellikle Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun atakları, Rizespor defansını zor anlar yaşattı. Dzeko'nun golünden önce VAR incelemesi sonucu iptal edilen golü, maçın dikkat çeken anlarından biriydi.

Karşılaşmanın Sonları

Maçın bitimine yakın Fenerbahçe, atağını sürdürdü ve Joshua King ile son golü buldu. Bu gol, karşılaşmanın skorunu belirledi ve Fenerbahçe bu karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

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