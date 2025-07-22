Felçli, yaşlı ve ağır hasta hayvanlar için ENCANDER

Türkiye’nin İlk kurulan Özel Geçici Hayvan Bakımevi

2015 yılında bireysel çabalarla başlayan bu iyilik hareketi, 2018 yılında dernekleşerek profesyonel bir yapıya kavuştu. ENCANDER, 22 Şubat 2019 tarihinde Türkiye'de ilk kez "Geçici Hayvan Bakımevi" ruhsatı alarak yasal ve etik standartlarda hizmet vermeye başladı. 5.000 m² açık alan ve 1.500 m² kapalı yaşam alanına sahip merkezde, şu anda 450’den fazla hasta ve engelli hayvan tedavi ve bakım altında.

Zühal Kadıoğlu: “Bir Günleri Bile Mutlu Olsun Yeter”

Ekonomi eğitimi almış bir akademisyen olan Zühal Kadıoğlu, sokakta felç geçirmiş bir köpeği iyileştirmesiyle bu yola adım attı. O günden bu yana, binlerce hayvanın hayatına dokunan Kadıoğlu, “Maalesef felçli ya da ağır hasta hayvanların yaşam süresi kısıtlı. Biz onların kalan ömrünü huzurlu, temiz ve sevgi dolu geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bir gün bile mutlu olmaları bizim için yeterli.” diyerek projeye olan inancını dile getiriyor.

Avrupa Standartlarında Tedavi ve Bakım

ENCANDER, bünyesinde görev yapan veteriner hekim, tekniker ve 18 kişilik bakım ekibiyle profesyonel bir sağlık ve bakım hizmeti sunuyor. Felçli hayvanlar için protez ve yürüteç desteği, özel beslenme programları, ameliyatlar ve rehabilitasyon süreçleri merkezde titizlikle uygulanıyor. Merkezde son 6 yilda 200'den fazla felçli hayvan yeniden yürümeyi başardı.

Yurt Dışından Örnek Alınan Bir Model

ENCANDER’in hayata geçirdiği bakım modeli, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da ilgi görüyor. Avrupa’dan gelen veteriner hekimler ve hayvan hakları savunucuları, ENCANDER’i yerinde ziyaret ederek modeli inceleyip örnek alıyor.