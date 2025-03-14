Fatma Toptaş’tan aşk sorularına esprili yanıt: “Dinlenme tesisindeyim”

Magazin muhabirleriyle karşılaşan Fatma Toptaş aşk sorularına esprili bir yanıt verdi.

Fatma Toptaş’tan aşk sorularına esprili yanıt: “Dinlenme tesisindeyim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2025 12:31

Ünlü oyuncu Fatma Toptaş, önceki gün Arnavutköy sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Bir arkadaşıyla birlikte boğaz havası alan güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı.

Aşk hayatıyla ilgili yöneltilen sorular karşısında utangaç tavırlar sergileyen Toptaş, özel hayatına dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak neşeli tavrını bozmayan oyuncu, “Şu an bir şey yok. Ben hâlâ dinleniyorum. Dinlenme tesislerine girdim, orada kaldım biraz. Önce tahtımızı yapıyoruz, sonra bahtımızı yaparız” diyerek gülümsetti.

Oldukça keyifli olduğu gözlenen Fatma Toptaş, kısa sohbetin ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

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