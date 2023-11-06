Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

Disney Plus'un yayınlanmasından vazgeçtiği Atatürk filmi, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Pazar günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Filmin başrolünü Aras Bulut İynemli paylaşıyor ve hala büyük bir ilgiyle tartışılıyor. Oyuncular, film hakkında Fatih Altaylı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Programın yeni bölümünde, Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ve filmi yöneten Mehmet Ada Öztekin konuk olarak yer aldılar.

Röportaj sırasında filmin detayları konuşulurken, Fatih Altaylı, filmden bahsederken duygusal anlar yaşadığını ve gözlerinin dolduğunu belirtti. Bu dokunaklı anlarda Aras Bulut İynemli, Altaylı'nın duygusal anlarını gözlemleyemeyerek ona sarıldı.

Aras Bulut İynemli'nin de gözlerinin dolduğunu fark eden Songül Öden ise espri yaparak, "Benim hormonlarım var, lütfen ağlamayın, devam edemeyiz" diyerek herkesi güldürdü.

Bu anlar sosyal medyada da büyük yankı buldu. Kimi izleyiciler bu anları samimi bulurken, kimi ise duygulandıklarını dile getirdi.



