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Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları

Bu akşam ekrana gelecek olan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni bölümünde, reyting rekortmeni yapımın konuk oyuncusu Farah Zeynep Abdullah olacak.

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-12-2023 17:01

Bu akşam ekrana gelecek olan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yeni bölümünde, Farah Zeynep Abdullah, Nursema karakteri ile ön plana çıkacak. Show TV'nin Cuma akşamlarındaki fenomen dizisinde, Nursema'nın liseden arkadaşı Dilruba Ünallar'ı canlandıran Abdullah, dominant karakteriyle dikkat çekecek. Dilruba'nın aileye vereceği haber, bu akşam yayınlanacak bölümde izleyicilerle buluşacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin hikayesinde peş peşe önemli gelişmeler yaşanacak. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerini paylaştığı dizinin yılbaşı bölümüne ise Ajda Pekkan konuk olacak.

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Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları