Farah Zeynep Abdullah’tan “Sperm Bankası” İtirafı: Babam Önerdi!

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi. Cosmopolitan Türkiye dergisinin yeni sayısına konuşan Abdullah, çocuk sahibi olma isteğini ve babasından aldığı sıra dışı tavsiyeyi samimi bir dille paylaştı. “Babam, sperm bankasından çocuk yapabilirsin diyor” açıklamasıyla şaşırtan oyuncu, anne olma hayalini yıllardır kurduğunu söyledi.

20 Yaşından Beri Çocuk İstiyor

Röportajında duygularını açıkça dile getiren Farah Zeynep Abdullah, 20 yaşından beri çocuk sahibi olmak istediğini belirtti. Bu isteğini zamana bıraksa da, artık harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Gelecekteki çocuğuna şimdiden videolar çektiğini ifade eden oyuncu, ileride anne olmanın sadece biyolojik bir süreç olmadığını da vurguladı.

“Sperm Bankası” Önerisi Babasından

Açıklamasının en dikkat çeken kısmı ise babasının kendisine verdiği öneri oldu. Abdullah, babasının “Sperm bankasından çocuk yapabilirsin” dediğini söyleyerek, ailesinin de bu isteğine destek verdiğini gösterdi. Oyuncu, bu öneriyi değerlendirip değerlendirmeyeceğini netleştirmedi ancak konuya açıklıkla yaklaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

“Baba Figürü Önemli”

Röportajında yalnızca çocuk isteğine değil, baba figürünün önemine de değinen Farah Zeynep Abdullah, bir çocuğun hayatında güven veren bir erkek modelinin bulunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Yani oyuncu için mesele sadece anne olmak değil, çocuğuna sağlıklı bir çevre sunabilmek.