Farah Zeynep Abdullah'tan havuz başında bikinili poz

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Farah Zeynep Abdullah, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla gündemde. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, havuz başında bikinisiyle güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu poz, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın, denizin ve güneşin tadını çıkardığı bu anıyı paylaşarak takipçileriyle paylaşımını, onların beğenisine sunduğu görülüyor. Ünlü oyuncunun sağlıklı ve fit görünümü, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.