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Farah Zeynep Abdullah'tan havuz başında bikinili poz

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından havuz başında güneşlendiği anlara dair olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Farah Zeynep Abdullah'tan havuz başında bikinili poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Farah Zeynep Abdullah, tatil anlarını sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla gündemde. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, havuz başında bikinisiyle güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu poz, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın, denizin ve güneşin tadını çıkardığı bu anıyı paylaşarak takipçileriyle paylaşımını, onların beğenisine sunduğu görülüyor. Ünlü oyuncunun sağlıklı ve fit görünümü, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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