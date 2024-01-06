Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgili ortaya çıktı! El ele yakalandılar!

Farah Zeynep Abdullah yeni sevgilisi ile Emirgan'da partiledi. Parti çıkışı el ele yürüyen çift kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgili ortaya çıktı! El ele yakalandılar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2024 09:52

Popüler oyuncu Farah Zeynep Abdullah sadece rol aldığı dizi ve filmlerle değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu son olarak önceki gün yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Emirgan'da bir parti çıkışı objektiflere yakalanan ikili, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına yürüdü. 



Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisinin BKM Mutfak'ta 'Yavuz Diye Bir Çocuk' adlı stand up gösterisiyle tanınan 36 yaşındaki komedyen sevgilisi Yavuz Günal olduğu ortaya çıktı. Gazetecilerin çifti görüntüledikleri esnada Günal kapişonu ile yüzünü kapatmaya çalıştı.

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