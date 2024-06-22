Farah Zeynep Abdullah'ın muz isyanı

Bodrum'da tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, bir muz için ödediği paraya tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'ın muz isyanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 10:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yaptığı bir alışveriş karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 34 yaşındaki oyuncu, satın aldığı bir adet muzun fişini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bir Muz 104.79 TL

Farah Zeynep Abdullah, bir adet muzu tam 104.79 TL'ye aldığını belirtti. Bu durumu esprili bir dille paylaşan oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gören Abdullah, takipçilerinden destek mesajları aldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok kişi, Farah Zeynep Abdullah'ın yaşadığı durumu eleştirerek, yüksek fiyatlara dikkat çekti. Abdullah'ın paylaşımı, Bodrum'daki tatil beldelerindeki yüksek fiyatların tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

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