Farah Zeynep Abdullah'ın Gölköy kaçamağı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, tatil yapmak için Gölköy'de soluğu aldı. Bir plajda yaklaşık dört saat boyunca kahverengi bir elbise ile oturan Abdullah, arkadaşları denize girerken bile onlara eşlik etmedi. Sıcağın etkisiyle zor anlar yaşayan oyuncu, sonunda sıcağa daha fazla dayanamayıp üzerindeki elbiseyi çıkardı.

Siyah bikinisiyle dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah, güneş kremi sürdükten sonra tekrar elbisesini giydi.

Sıcaktan korunmaya çalışırken bile şıklığından ödün vermeyen ünlü oyuncunun bu anları plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Farah Zeynep Abdullah, tatil boyunca sakin ve huzurlu bir gün geçirdi.