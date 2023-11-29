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Farah Zeynep Abdullah’ın ardından Ajda Pekkan da Kızılcık Şerbeti’nde

Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisini büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirterek, fenomen dizinin 29 Aralık'ta yayınlanacak 45. bölümüne konuk olacak.

Farah Zeynep Abdullah’ın ardından Ajda Pekkan da Kızılcık Şerbeti’nde
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-11-2023 15:40

Cuma akşamlarında büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti dizisi, birçok ünlü ismin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu Cuma, Farah Zeynep Abdullah, "Dilruba" karakteriyle dizinin bir bölümüne konuk olacak. Ancak gerçek sürpriz, 29 Aralık'ta yayınlanacak 45. bölümde izleyicileri bekliyor olacak.


Geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan, popüler dizinin konuğu olacak ve süperstar Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) sunduğu kanalın yılbaşı eğlence programına katılacak. Pekkan, geçen sezon dizinin RTÜK cezası aldığı günlerde sahne aldığı mekanda, kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih'i Doğukan Güngör ile sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı.

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