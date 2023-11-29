Farah Zeynep Abdullah’ın ardından Ajda Pekkan da Kızılcık Şerbeti’nde

Cuma akşamlarında büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti dizisi, birçok ünlü ismin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu Cuma, Farah Zeynep Abdullah, "Dilruba" karakteriyle dizinin bir bölümüne konuk olacak. Ancak gerçek sürpriz, 29 Aralık'ta yayınlanacak 45. bölümde izleyicileri bekliyor olacak.





Geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan, popüler dizinin konuğu olacak ve süperstar Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) sunduğu kanalın yılbaşı eğlence programına katılacak. Pekkan, geçen sezon dizinin RTÜK cezası aldığı günlerde sahne aldığı mekanda, kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih'i Doğukan Güngör ile sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı.