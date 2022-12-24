Farah Zeynep Abdullah'a 'Beyefendi sevgiliniz mi?' sorusu!

Farah Zeynep Abdullah'ın adı, işletmeci Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; Abdullah ve Evirgen, bu haberlerin akşamında birbirini takipten çıkmıştı. Ünlü isimler, geçtiğimiz haftalarda da Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti.

"HAYIR, SEVGİLİM DEĞİL"

Çıkan haberlerin ardından Farah Zeynep Abdullah, önceki gecce Galataport'da objektiflere yansıdı. Yanında bir erkek arkadaşı ile mekandan çıkan ve yaklaşık 10 dakika taksi bekleyen güzel oyuncu, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusuna "Hayır, sevgilim değil" cevabını verdi. Farah Zeynep, ardından taksiye binerek oradan uzaklaştı.

