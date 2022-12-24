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Gecce Magazin Haberleri

Farah Zeynep Abdullah'a 'Beyefendi sevgiliniz mi?' sorusu!

Geçtiğimiz haftalarda hakkında Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönünde dedikodular çıkan ve ardından ünlü işletmecinin evine girerken görüntülenen Farah Zeynep Abdullah, önceki gecce objektiflere takıldı. Yanında bir erkek arkadaşı ile mekandan çıkan oyuncu, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt verdi.

Farah Zeynep Abdullah'a 'Beyefendi sevgiliniz mi?' sorusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2022 13:22

 

Farah Zeynep Abdullah'ın adı, işletmeci Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin Emirgan'da bilinen bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; Abdullah ve Evirgen, bu haberlerin akşamında birbirini takipten çıkmıştı. Ünlü isimler, geçtiğimiz haftalarda da Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti.

"HAYIR, SEVGİLİM DEĞİL"

Çıkan haberlerin ardından Farah Zeynep Abdullah, önceki gecce Galataport'da objektiflere yansıdı. Yanında bir erkek arkadaşı ile mekandan çıkan ve yaklaşık 10 dakika taksi bekleyen güzel oyuncu, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusuna "Hayır, sevgilim değil" cevabını verdi. Farah Zeynep, ardından taksiye binerek oradan uzaklaştı.
 

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