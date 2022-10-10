Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi!

Geçtiğimiz haftalarda Umut Evrigen'in, Farah Zeynep Abdullah ile bilinen bir mekanda görüştüğü iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen ne olduysa akşamında birbirini takipten çıkarmıştı.



KENDİ EVİNE GÖNDERDİ

İkili önceki gecce Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlendi. Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitti.



GAZETECİLERİ FARK EDİNCE DURMADI

Daha sonra arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürdü. Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşı, gazetecileri fark edince ise durmayarak, ileri doğru sürmeye devam etti.



"YAKIN ARKADAŞIZ"

Kaçışın sonunda birlikte eve giren Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, basın mensuplarına, "Yakın arkadaşız" açıklamasını yapmakla yetindi.