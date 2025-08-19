Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, birlikte video paylaştı. İkilinin aşkı mı ilan ettiği yoksa iddialarla dalga mı geçtiği merak konusu oldu.

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2025 11:14

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz Sosyal Medyayı Salladı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medyada paylaştıkları video ile gündeme oturdu. İkilinin birlikte görüntü vermesi, haklarında çıkan aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Aşk İddiaları Yeniden Gündemde

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sonlandıran Gökhan Özoğuz, boşanmanın ardından Abdullah ile anılmaya başlanmıştı. Ancak Özoğuz, “Tamamen asılsız” diyerek iddiaları yalanlamıştı. Buna rağmen söylentiler bitmedi ve Abdullah’ın Athena konserine gitmesi dikkat çekti.

Sosyal Medyadaki Paylaşım Olay Yarattı

Son olarak Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Bu paylaşımın ardından “İkili aşklarını mı ilan etti?” sorusu gündeme taşındı. Bazı takipçiler videoyu iddialarla dalga geçmek için paylaştıklarını düşünürken, bazıları ise romantik bir birlikteliğin işareti olabileceğini öne sürdü.

 

“Bensiz Yürüyormuşsun” Detayı Dikkat Çekti


Videoda Abdullah’ın “Bensiz yürüyormuşsun” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar bu sözleri esprili bir gönderme olarak yorumlarken, kimi takipçiler ise ikilinin gerçekten aşk yaşadığını iddia etti.

Hayranlardan Yorum Yağmuru

Paylaşımın ardından hem Abdullah’ın hem de Özoğuz’un takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Çoğu kullanıcı, iki ismin dostça eğlendiğini savundu. Ancak yine de aşk ihtimali gündemin ilk sırasına yerleşti.

 

