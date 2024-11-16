Farah Zeynep Abdullah o ismi örnek gösterdi: 'Kardeşim olsa bu kadar benzemez'

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı ve kendisine benzettiği o ismi açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah o ismi örnek gösterdi: 'Kardeşim olsa bu kadar benzemez'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-11-2024 18:27

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle gündeme geldi. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Abdullah, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bir takipçisinin, “Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?” sorusuna verdiği yanıt ise oldukça ilgi çekti. Abdullah, kendisini canlandıracak isim olarak SHOW TV’nin sevilen dizisi Deha’nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu’nu tercih etti.

Ünlü oyuncu, “Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri’de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz,” yorumuyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah’ın Ahsen Eroğlu ile olan bu benzerlik yorumu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İki oyuncunun da başarılı performansları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmesi, hayranlarının bu benzerliği destekleyen yorumlarını beraberinde getirdi.

Samimi açıklamalarıyla bir kez daha takipçilerinin gönlünü kazanan Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra esprili ve içten tavrıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor

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