Farah Zeynep Abdullah, imaj değişikliği yaptı!

Uzun yıllardır koyu saç rengini tercih eden güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak imajında önemli bir değişiklik yaparak saçlarını sarıya boyattı. Değişimini 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan 34 yaşındaki ünlü isim, yeni tarzıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah'un saçlarını sarıya boyatması, takipçileri ve hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun cesur ve farklı bir tarzı benimsemesi, sosyal medya kullanıcıları arasında olumlu yorumlarla karşılandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla binlerce beğeni ve yorum alan Farah Zeynep Abdullah, imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyuncunun yeni saç rengi, takipçileri arasında tartışma konusu olurken, genel olarak olumlu tepkilerle karşılandı.