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Farah Zeynep Abdullah, 'Bihter' filmine de yapım ortağı oldu

Farah Zeynep Abdullah​​​​​​​ başrolünü oynadığı gişe rekoru kıran "Bergen" filmine yapım ortağı olmuştu.

Farah Zeynep Abdullah, 'Bihter' filmine de yapım ortağı oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-05-2023 14:51

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü oynadığı TAFF Pictures imzalı “Bihter” filminin çekimleri 1 Mayıs’ta sona ermişti. Caner Alper ile Mehmet Binay’ın yönettiği filmin başta Netflix’e çekildiği gündeme gelmişti ancak daha sonra Netflix’in filmi almadığı ortaya çıktı. Film için Farah Zeynep Abdulllah’ın Bergen filmini de yayınlayan Amazon Prime’la görüşüldüğü, anlaşma sağlanamazsa vizyona çıkacağı konuşuluyor.

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah tıpkı Bergen filminde olduğu için projeye yapım ortağı oldu. 1800’lü yıllarda geçen “Bihter” filminin kreatif yapımcısı olan Abdullah, oyuncu seçimlerinden, senaryonun işlenişine kadar birçok konuda söz sahibi olmuştu, oyuncunun filmin montajına katılacağı da öğrenildi.

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