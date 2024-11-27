Fahriye Evcen’le görüntülenen Burak Özçivit: “Her fırsatta ailemle olmayı tercih ediyorum"

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Kameralara gülümseyerek poz veren ünlü çift, muhabirlerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi.

Burak Özçivit, set yoğunluğundan kalan zamanını nasıl değerlendirdiği sorusuna, “Her fırsatta ailemle olmayı tercih ediyorum. Fahriye ile ayrı ayrı vakit geçirmek bize göre değil. Bugün de hem biraz alışveriş yapacağız hem de akşam yemeği için bir planımız var,” diyerek aile hayatına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Fahriye Evcen ise şıklığıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Alışveriş turunda rahat ama zarif bir kombin tercih eden oyuncu, Burak Özçivit ile el ele dolaşarak hayranlarına “örnek çift” tanımını bir kez daha hak ettiklerini gösterdi.

Bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra akşam yemeği için mekândan ayrıldı. Çiftin uyumlu halleri, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu