Fahriye Evcen'in Yeni Sezon Öncesi Tatil Paylaşımları Gündem Oldu

Televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen yoğun geçecek yeni yayın dönemi öncesinde enerji depoluyor. Uzun bir aranın ardından televizyon seyircisiyle buluşmayı planlayan oyuncu set çalışmalarına ve uzun mesai saatlerine başlamadan önceki boş vaktini tamamen ailesine ayırdı. Yaz mevsiminin sıcak günlerini değerlendiren ünlü isim eşi ve çocuklarıyla birlikte sakin bir sahil şeridinde tatil yapıyor. İş temposunun artacağı yorucu kış sezonu öncesinde dinlenmeyi tercih eden oyuncu bu süreci deniz ve güneş eşliğinde geçirerek mental olarak yeni projesine hazırlanıyor. Sosyal medya mecralarını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Evcen tatil anılarını dijital platformlar üzerinden takipçilerine aktarıyor.

Sette Başlayan Arkadaşlık Evliliğe Dönüştü

Oyunculuk kariyerlerinde birçok popüler projeye imza atan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit yıllar önce aynı televizyon dizisinin setinde tanıştı. Sadece profesyonel bir iş arkadaşlığı olarak başlayan bu tanışma zaman içerisinde ilerleyerek ciddi bir birlikteliğe dönüştü. Çift 2017'de aile üyelerinin ve sanat camiasından yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu.

Magazin dünyasının başından beri yakından takip ettiği bu evlilik aradan geçen yıllara rağmen istikrarlı yapısıyla basının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Profesyonel kariyerlerini ve özel yaşamlarını dengeli bir biçimde yürüten ikili kamusal alandaki duruşlarıyla öne çıkıyor. Aile yaşantılarını genellikle gözlerden uzak tutmayı prensip edinen oyuncular sadece belirli dönemlerde tatil rotalarından fotoğraf kareleri yayınlıyor.

Karan ve Kerem İle Büyüyen Aile

Evliliklerini çocuk sahibi olarak genişleten ünlü çift 2019'da ilk oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Ebeveynlik deneyimini tadan başarılı oyuncular aile olmanın getirdiği yeni sorumlulukları üstlendi. Aradan geçen dört yılın ardından 2023'te ikinci oğulları Kerem dünyaya geldi. İki çocuk annesi olan Fahriye Evcen televizyon sektörüne verdiği bu aralıkta çocuklarının zihinsel ve fiziksel gelişim süreçleriyle bizzat ilgilendi.

Şimdilerde yeni senaryo tekliflerini kabul eden ve kamera karşısına geçmeye hazırlanan yetenekli oyuncu tatil boyunca tüm vaktini çocuklarına harcıyor. Kişisel Instagram profili üzerinden yayınladığı son tatil görselleri sosyal ağlardaki takipçilerinden dakikalar içerisinde yüksek oranda etkileşim aldı. Güncel fotoğraflar oyuncunun geniş hayran kitlesi tarafından on binlerce beğeni toplarken magazin basınının da kayıtlarına geçti.