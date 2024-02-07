Fahriye Evcen'in reklam setindeki tavrı gündemde: Çiftin ücreti dudak uçuklatıyor!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp 2013 yılında birbirlerine olan ilgilerini keşfettiler ve 2017'de evlilik yolunda adım attılar. Bu popüler çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, ardından da 2023'te ikinci oğulları Kerem'i sevinçle karşıladılar. Ancak son günlerde, Evcen'in bir reklam anlaşmasından elde edeceği büyük bir ücret nedeniyle sette yaşanan bazı olaylar konuşuluyor.

Fahriye Evcen'in reklam setindeki tavrı gündemde: Çiftin ücreti dudak uçuklatıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2024 14:48

Ünlü ve aktif sosyal medya kullanıcıları olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçen Aralık ayında cazip bir teklif aldılar. Büyük bir uluslararası hayran kitlesine sahip olan bu ünlü çift, bir mobilya markasının yüzü olmayı kabul etti ve magazin basınında "80 milyon TL'lik iki yıllık reklam anlaşması imzaladıkları" şeklinde haberlerle gündeme geldi.

Son günlerde sete giden çiftten Fahriye Evcen'in, reklam çekiminin yapıldığı plato için özel bir karavan istediği belirtildi. Ancak, Evcen'in bu beklenmedik isteği sette bir krize yol açtı. İddialara göre, 37 yaşındaki oyuncu, karavan gelmeden çekimlere başlamak istemedi.

Sosyal medya üzerinde aktif olan ve markalarla sık sık işbirliği yapan Fahriye Evcen'in kararlı isteği üzerine, sete hızla lüks bir karavan getirildiği öğrenildi.

Benzer Haberler
Nur Viral'ı şaşkına çeviren teklif: Nur Viral'ı şaşkına çeviren teklif: "Zina..."
SGK Destekli Duyuru Emekliler İçin Yapıldı! 11 Haneli TC Kimlik Numarasına Göre 22300 TL Ödeme Verilecek SGK Destekli Duyuru Emekliler İçin Yapıldı! 11 Haneli TC Kimlik Numarasına Göre 22300 TL Ödeme Verilecek
Akbank Mesaj Attı! Bankamatik kartı olanlara ödeme 80000 TL oldu! Akbank Mesaj Attı! Bankamatik kartı olanlara ödeme 80000 TL oldu!
8-9-10 Şubat Dikkat! Cumhurbaşkanı imzaları attı! Emeklilere maaşdan sonra ek ödeme olacak! 8-9-10 Şubat Dikkat! Cumhurbaşkanı imzaları attı! Emeklilere maaşdan sonra ek ödeme olacak!
Survivor'da tansiyon yükseliyor: Sema Aydemir Dominik'e apar topar gitti Survivor'da tansiyon yükseliyor: Sema Aydemir Dominik'e apar topar gitti
Meclisten İmzalandı! Emeklilere 19000 TL'ye Kadar IBAN Numarasına Ödeme Olacak!  Meclisten İmzalandı! Emeklilere 19000 TL'ye Kadar IBAN Numarasına Ödeme Olacak! 
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
  • 01-02-2024 15:41

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu