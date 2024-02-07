Fahriye Evcen'in reklam setindeki tavrı gündemde: Çiftin ücreti dudak uçuklatıyor!

Ünlü ve aktif sosyal medya kullanıcıları olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçen Aralık ayında cazip bir teklif aldılar. Büyük bir uluslararası hayran kitlesine sahip olan bu ünlü çift, bir mobilya markasının yüzü olmayı kabul etti ve magazin basınında "80 milyon TL'lik iki yıllık reklam anlaşması imzaladıkları" şeklinde haberlerle gündeme geldi.

Son günlerde sete giden çiftten Fahriye Evcen'in, reklam çekiminin yapıldığı plato için özel bir karavan istediği belirtildi. Ancak, Evcen'in bu beklenmedik isteği sette bir krize yol açtı. İddialara göre, 37 yaşındaki oyuncu, karavan gelmeden çekimlere başlamak istemedi.

Sosyal medya üzerinde aktif olan ve markalarla sık sık işbirliği yapan Fahriye Evcen'in kararlı isteği üzerine, sete hızla lüks bir karavan getirildiği öğrenildi.