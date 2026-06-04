Reha Muhtar'ın Olay Vasiyeti Sonrası Deniz Uğur'dan Jet Karar!

Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş kendine has habercilik tarzıyla hafızalara kazınmış duayen isim Reha Muhtar'dan kahreden haber geldi. Son yıllarda yaşadığı ciddi sağlık sorunları ve gözlerden uzak hayatıyla bilinen usta televizyoncu hayata gözlerini yumdu. Muhtar'ın acı kaybı medya dünyasını yasa boğarken vefatından hemen sonra ortaya çıkan şok bir vasiyet magazin gündemini adeta sarstı. Yıllardır çocuklarının velayeti nedeniyle davalık olduğu eski hayat arkadaşı Deniz Uğur hakkındaki "Cenazeme gelmesin" sözleri yeniden gündeme oturunca gözler ünlü oyuncuya çevrildi.

Bodrumda Fenalaştı Yoğun Bakımda Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz yıllarda uzun süre hastanede tedavi gören ve son zamanlarda gözlerden uzak bir hayat sürdüren Reha Muhtar Bodrum'da rahatsızlandı. Yazlığında bulunduğu sırada aniden fenalaşan usta gazeteci apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ancak tıp dünyasının tüm çabaları acı sonu engellemeye yetmedi. Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen 66 yaşındaki gazeteci gece yarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve meslektaşları hastaneye akın etti.

Ferdi Tayfur Örneğiyle Vasiyet Etmişti: "Deniz Uğur Cenazeme Gelmesin"

Reha Muhtar'ın ölümünün ardından geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı ve adeta içine doğmuş dedirten o vasiyet paylaşımı dijital platformlarda yeniden infial yarattı. İkiz çocuklarının annesi oyuncu Deniz Uğur Gülener ile amansız bir hukuk savaşı yürüten Muhtar vasiyetini açıklamıştı.

Muhtar sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlara değinerek benzer olayların kendi hayatında yaşanmasını istemediğini ifade ederek "Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o... Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" demişti.

Posta Yazarı Alev Gürsoy Cimin Deniz Uğur'a Ulaştı

Bu çarpıcı vasiyetin magazin manşetlerine bomba gibi düşmesinin ardından Posta'dan Alev Gürsoy Cimin vasiyet paylaşımının gündem olmasının ardından oyuncu Deniz Uğur'a ulaştı. Deniz Uğur'un son durumunu ve kararını aktaran Cimin ünlü oyuncu hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Deniz çocukları için mücadele eden onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan bir anne. Hayatı boyunca ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş çok zor dönemlerden geçmiş ve zaman zaman büyük haksızlıklara maruz kalmış bir kadın. Yaşadıklarını yakından bilenler bunun farkındadır."

Deniz Uğur Cenazeye Katılmayacak Çocukları Gidiyor



Usta televizyoncunun son arzusuna ve çocuklarının psikolojisine saygı duyduğunu belirten Deniz Uğur'un cenaze törenine dair planı da netleşti. Reha Muhtar'ın vasiyetinin resmi bir dayanağı olmadığını ve kırgınlıkla yapılan bir paylaşım olabileceğini belirten Cimin,

Deniz Uğur'un Reha Muhtar'ın cenazesine katılmayacağını ancak çocuklarının törene katılarak babalarına son görevlerini yapacaklarını belirtti.

Böylece Deniz Uğur eski eşinin vasiyetine uyarak cenaze alanında herhangi bir gerginlik yaşanmasının önüne geçerken, ortak çocuklarının babalarını son yolculuğuna uğurlamasına izin verecek.