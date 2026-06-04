Can Polat'ın Kızından Yürekleri Dağlayan "Babam" Paylaşımı!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelde meydana gelen ve magazin ile asayiş gündemine bomba gibi düşen silahlı saldırının yankıları sürüyor. Olayda hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olduğu belirtilen Can Polat'ın vefatının ardından kızı Damla Polat'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Babasını ani bir şekilde kaybetmenin derin acısını yaşayan genç kızın sitem ve özlem dolu vedası, gören herkesi gözyaşlarına boğdu.

Acı Haber Aileyi Yasa Boğdu

Yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın ardından ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Gece yarısı gelen acı haberin duyulmasının ardından Can Polat'ın hayatı ve ailesiyle ilgili detaylar da merak konusu oldu. Polat ailesinin yakın korumalığını üstlenen ve ailenin içinde yer alan Can Polat'ın ani ölümü geride gözü yaşlı bir eş ve evlatlar bıraktı.

Cem Adrian'ın "Kül" Şarkısıyla Vedalaştı

Babasının ölüm haberiyle sarsılan Can Polat'ın kızı Damla Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasıyla daha önce çekilmiş bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ayrılığın acısını kelimelere dökmekte zorlanan acılı kız duygusal paylaşımına Cem Adrian'ın "Kül" şarkısını ekleyen Damla Polat fotoğrafın üzerine sadece "Babam..." notunu yazdı. Şarkının hüznüyle birleşen o siyah beyaz kare yürekleri dağladı.

Sosyal Medyada Taziye Mesajları Yağdı

Damla Polat'ın bu paylaşımı kısa sürede Polat ailesinin takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak viral oldu. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşım sosyal medya kullanıcılarını da duygulandırdı. Takipçileri ve yakın çevresi Damla Polat'a başsağlığı mesajları gönderirken paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcı genç kıza sabır ve metanet diledi.

Cenaze Detayları Belli Oldu

Babasının acısıyla sarsılan genç kız yas sürecine rağmen babasının son yolculuğuna uğurlanacağı yer ve zaman bilgilerini de akrabaları ve dostları için paylaştı. Damla Polat babası Can Polat'ın cenaze programına ilişkin bilgileri de sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan duyuruya göre Can Polat Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Saldırının arkasındaki sır perdesini aralamak ve failleri yakalamak için emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı yaşanan acı olayın ardından soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.