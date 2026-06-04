Dünyaca Ünlü DJ Mahmut Orhan'dan Memleketinde Sürpriz Konser

Dünya sahnelerinde fırtınalar estiren ve elektronik müziğe kazandırdığı hit parçalarla küresel bir hayran kitlesine ulaşan Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan Kurban Bayramı'nda şöhreti bir kenara bırakıp aidiyetini unutmadığını kanıtlayan muazzam bir harekete imza attı. Coachella'dan Ibiza'ya kadar dünyanın en prestijli festivallerinde ana sahne alan ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde hayranlarını büyüleyici sahne şovlarıyla değil sıcak bir aile geleneği ve doğup büyüdüğü topraklara olan vefasıyla selamladı.

Baklava Tepsili, Kadayıflı Geleneksel Bayram Sofrası



Bayramda soluğu ailesinin yanında alan ünlü sanatçı resmi sosyal medya hesabından herkesin içini ısıtan samimi bir paylaşıma imza atmıştı. Tüm ailesini tek bir karede toplayarak objektif karşısına geçen Mahmut Orhan bu özel anı takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü DJ'in paylaştığı fotoğrafta en çok dikkat çeken ve adeta ezber bozan detay ise bayram sofrasının başköşesinde yer alan geleneksel lezzetler olmuştu. Masadaki nar gibi kızarmış baklava ve çıtır kadayıf tepsileri adeta takipçilerin iştahını kabartırken, ünlü müzisyenin bu kareye eklediği samimi "İyi bayramlar" notu da milyarlık izlenmelerine rağmen özünü kaybetmediğini göstererek hayranlarına "bizden biri" dedirtmişti.

Dünyaca Ünlü DJ Köy Meydanında Setup Kurdu!

Ünlü müzisyenin memleket ziyareti sadece ev ziyaretleriyle sınırlı kalmadı. Mahmut Orhan bayramda gittiği memleketinde büyük bir sürprize imza attı. Ünlü DJ köyünde mini bir konser vererek herkese sürpriz yaptı. Elektronik müziğin ritimlerini köy meydanına taşıyan Orhan devasa festivallerdeki performanslarını aratmayacak bir enerjiyle kabinin başına geçti.

Gencinden Yaşlısına Herkes Ritme Ayak Uydurdu

DJ Mahmut Orhan, köyünde DJ sahnesi kurdu. pic.twitter.com/nmylQzqLUN — BPT (@bpthaber) June 3, 2026

Köy halkının ve çevre köylerden gelenlerin şaşkınlıkla karşıladığı bu mini açık hava partisi alışılmışın dışında renkli görüntülere sahne oldu. Mahmut Orhan'ın gencinden yaşlısına kadar herkesi eğlendirdiği o anlar da sosyal medyada gündem oldu.

Şalvarıyla, yemenisiyle ritme ayak uyduran köy büyüklerinin ünlü DJ'in "Game of Thrones" remixi ve etnik elektronik parçalarıyla tempo tuttuğu videolar dijital platformlarda izlenme rekorları kırdı. Dünyaca ünlü bir sanatçıyı karşılarında gören hemşehrilerinin mutluluğu ve Mahmut Orhan'ın mütevazı tavırları bayramın en çok konuşulan magazin olayı haline geldi.