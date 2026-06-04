İrem Helvacıoğlu Kızı Sora'yla İlk Kez Bir Etkinlikte

Magazin dünyasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen İrem Helvacıoğlu fırtınalı bir sürecin ardından adeta küllerinden doğuyor. İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran güzel oyuncu boşanma masasında verdiği o kararlı mücadeleyle herkesin takdirini toplamıştı. Nafaka ve tazminat haklarından vazgeçerek kızı Sora'nın kendi soyadını taşımasını sağlayan Helvacıoğlu bu büyük "soyadı hamlesi" ile yeni hayatının ilk imzasını atmıştı. Tüm bu sancılı süreci geride bırakan güzel oyuncu yeni hayatının perdesini kızıyla birlikte açtı.

Boşanma Sonrası Tüm Enerjisi Kızı Sora'ya

Hukuki mücadelelerden zaferle ayrılan ve artık tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayıran Helvacıoğlu sosyal izolasyonuna son verdi. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bugün bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu etkinliğe yalnız katılmadı. Yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez kalabalık bir organizasyonda boy gösteren güzel oyuncunun yanında bu kez hayatının en değerli varlığı vardı.

Ezber Bozan Sürpriz: Sora İlk Kez Kameralar Karşısında

Gözlerden uzak büyüttüğü bebeğini ilk kez bir lansmana getiren İrem Helvacıoğlu etkinliğe kızıyla katılarak takipçilerini şaşırttı. Basın mensuplarının ve davetlilerin ilgi odağı olan ikili uyumlu tarzları ve neşeli halleriyle profesyonel modellere taş çıkardı.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Etkinlik alanından birbirinden sevimli kareleri dijital dünyadaki takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü aktrisin gönderileri kısa sürede viral oldu. İrem Helvacıoğlu'nun minik kızı Sora'yla yaptığı paylaşım da kalpleri adeta ısıttı.