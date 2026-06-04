Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık Çiftinden Ezber Bozan Düğün Çıkışı

Magazin dünyasının en popüler ve birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü uzun süredir merak edilen evlilik ve düğün planlarına dair ilk kez bu kadar net konuştu. Şebnem Ferah'ın açık hava konserini dinlemek ve nostalji rüzgarına kapılmak için Küçükçiftlik Park'a el ele gelen ünlü çift neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Konser öncesi kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili evlilik hazırlıklarında klasiğin dışına çıkacaklarının sinyalini verdi.

Şebnem Ferah Heyecanı Küçükçiftlik Park'ta

Şebnem Ferah konserini izlemek için Küçükçiftlik Park'a gelen Serkay Tütüncü - Zeynep Bastık çifti heyecanlarını basın mensupları ile paylaştı. Türk rock müziğinin efsane ismini canlı dinleyecek olmanın mutluluğunu yaşayan ikili "Şebnem Ferah bizim için çok özel bir sanatçı şarkılarıyla büyüdük. Bugün burada olmak ve onu dinlemek harika bir duygu" diyerek heyecanlarını dile getirdi.

Düğünümüz Klasik Bir Tören Olmayacak

Şebnem Ferah konserini izlemek için Küçükçiftlik Park’a gelen Serkay Tütüncü - Zeynep Bastık çifti, heyecanlarını basın mensupları ile paylaşırken düğün planlarını ise gelenek ve göreneklere göre yapmayacaklarını söylediler.#zeynepbastık #evlilik #serkaytutuncu pic.twitter.com/HLjuGxoWNM — Gece Muhabiri (@xgecemuhabiri) June 3, 2026

Gazetecilerin evlilik iddiaları ve yaklaşan düğün tarihiyle ilgili soruları üzerine samimi açıklamalarda bulunan ünlü çift evlilik felsefelerini de gözler önüne serdi. Sıradan kalıplaşmış ve uzun süren resmi törenlerden hoşlanmadıklarını belirten çift düğün planlarını ise gelenek ve göreneklere göre yapmayacaklarını söylediler.

Kendi tarzlarını, özgür ruhlarını ve modern bakış açılarını yansıtacak bir kutlama hayal ettiklerini ifade eden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü "Düğünümüz Paris'te değil burada olacak. Çeyiz bohçası gitmeyecek, kahveye tuz atılmayacak. Gelenek göreneklere göre olmayacak" diyerek magazin dünyasına ezber bozan bir düğün mesajı verdi.