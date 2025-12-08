Fahriye Evcen'e İddialı Teklif: Klasik Eser "Uğultulu Tepeler" Uyarlamasıyla Dönüyor!

Dizisi iptal olan Fahriye Evcen'e Bozdağ Film'den Emily Brontë’nin eseri "Uğultulu Tepeler" uyarlaması için teklif gitti. Evcen'e Nehir rolünün teklif edildiği dizi, Cemal Şan yönetmenliğinde Ocak ortasında sete çıkmayı planlıyor.

Yayın Tarihi : 08-12-2025 11:50

Eylül sezonu için planlanan “Afet Bambaşka Biri” dizisi iptal olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in yeni projesi merakla bekleniyordu. En son 2021 yılında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde kamera karşısına geçen Evcen'e, Bozdağ Film'in yeni iddialı projesinden teklif gitti.

Teklif Edilen Proje: Uğultulu Tepeler

Fahriye Evcen’e teklif edilen proje, İngiliz yazar Emily Brontë’nin ölümsüz eseri **“Uğultulu Tepeler”**in (Wuthering Heights) televizyon uyarlaması.

  • Rolü: Evcen’e dizide Nehir karakterinin teklif edildiği öğrenildi.

  • Yönetmen: Projeyi ünlü yönetmen Cemal Şan yönetecek.

  • Hazırlık Süreci: Senaryo çalışmaları devam eden dizi için iki farklı kanalla görüşülüyor. Yapımın, her şey yolunda giderse Ocak ayı ortasında sete çıkması planlanıyor.

  • Konsept: Dizinin dönem ya da günümüzde geçmesi yönünde iki ayrı senaryo versiyonu üzerinde duruluyor.

Uğultulu Tepeler'in Hikayesi

Romanın uyarlaması olan dizide, olaylar bir aileye evlatlık olarak giren Heatcliff’in üvey kardeşi Catherine’e aşık olmasıyla başlıyor. Aşkına karşılık bulamayan Heatcliff’in, büyük ve sarsıcı bir intikam planı yapmasıyla hikaye gelişiyor.

