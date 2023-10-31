Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!

'Cadılar Bayramı'nı kutlamak için taktığı mor cadı şapkası, deri pantolonu ve siyah korsesiyle kamera karşısına geçen Evcen, yeni pozlarını peş peşe yayınladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun bir saat içinde 62 binden fazla beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Seni fantastik konulu projelerde görürüz umarım" ve "Cadılık bile yakışmış" gibi yorumlar geldi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun bir saat içinde 62 binden fazla beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Seni fantastik konulu projelerde görürüz umarım" ve "Cadılık bile yakışmış" gibi yorumlar geldi.