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Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!

Ocak ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. 'Cadılar Bayramı' için cadı şapkası takarak poz veren Evcen'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2023 17:30

'Cadılar Bayramı'nı kutlamak için taktığı mor cadı şapkası, deri pantolonu ve siyah korsesiyle kamera karşısına geçen Evcen, yeni pozlarını peş peşe yayınladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun bir saat içinde 62 binden fazla beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Seni fantastik konulu projelerde görürüz umarım" ve "Cadılık bile yakışmış" gibi yorumlar geldi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncunun bir saat içinde 62 binden fazla beğeni alan gönderisine, takipçilerinden "Çok güzelsin", "Seni fantastik konulu projelerde görürüz umarım" ve "Cadılık bile yakışmış" gibi yorumlar geldi.

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