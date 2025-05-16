Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Oğlu Karan 6 Yaşında

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan’ın 6. yaş gününü unutulmaz bir partiyle kutladı. Ünlü çift, özel anlardan kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Temalı Renkli Kutlama

2017 yılında evlenen ve Türk televizyonlarının en gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan için Fenerbahçe temalı doğum günü partisi organize etti. Renkli süslemeler, eğlenceli anlar ve duygusal karelerin öne çıktığı kutlama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşımlar

Fahriye Evcen, Instagram'da oğlu Karan ile çekilen kareyi “Doğum günün kutlu olsun kıymetlim” notuyla yayınlarken, Burak Özçivit ise kutlamadan bir dizi kareyi mavi ve sarı kalp emojileriyle takipçilerine sundu. Takipçiler, çiftin ailece geçirdiği bu mutlu ana yorum ve beğeni yağdırdı.

Aile Mutluluğu Dikkat Çekti

Geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına alan çiftin aile tablosu, hayranları tarafından örnek gösterilmeye devam ediyor. 6 yaşına giren Karan, hem yakışıklılığı hem de sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.