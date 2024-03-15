Fahriye Evcen, Kerem'i paylaştı, ikiliye yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve hayranlarıyla özel anlarını sık sık paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu sefer farklı bir kareyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekanda küçük oğlu Kerem'le birlikte poz verdi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Evcen'in, oğlu Kerem'le birlikte çektirdiği fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Kerem'in hem ağabeyi Karan'a hem de babası Burak Özçivit'e benzetildiği yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı bu sevimli kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranları tarafından büyük beğeni topladı.