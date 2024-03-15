Fahriye Evcen, Kerem'i paylaştı, ikiliye yorum yağdı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sık sık özel hayatından kesitler paylaşan bir isim. Son paylaşımında, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda küçük oğluyla birlikte poz verdi.

Fahriye Evcen, Kerem'i paylaştı, ikiliye yorum yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 15:14

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve hayranlarıyla özel anlarını sık sık paylaşan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu sefer farklı bir kareyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekanda küçük oğlu Kerem'le birlikte poz verdi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Evcen'in, oğlu Kerem'le birlikte çektirdiği fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Kerem'in hem ağabeyi Karan'a hem de babası Burak Özçivit'e benzetildiği yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı bu sevimli kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Benzer Haberler
Pınar Survivor'dan elendi, Sema halay çekti Pınar Survivor'dan elendi, Sema halay çekti
16 Mart Tarihinden Sonra Ödeme! EMEKLİYE Müjdeli Haber Geldi, DEVLET Ödeyecek! 16 Mart Tarihinden Sonra Ödeme! EMEKLİYE Müjdeli Haber Geldi, DEVLET Ödeyecek!
Neslihan Atagül'ün imaj değişimi Neslihan Atagül'ün imaj değişimi
Demet Özdemir'den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi Demet Özdemir'den olay kombin! Mini şortuyla büyüledi
Başak Dizer: Başak Dizer: "Kıvanç'ı eleştirecek bir şey bulamıyorum"
Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yeni Yolu: WinWin Hesap ile %45'e Varan Günlük Mevduat Faizi! Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yeni Yolu: WinWin Hesap ile %45'e Varan Günlük Mevduat Faizi!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
  • 11-03-2024 10:42

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
  • 14-03-2024 10:02

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu
  • 13-03-2024 09:56

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
  • 14-03-2024 13:25

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!
  • 14-03-2024 11:44

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!