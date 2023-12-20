Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz gün GQ Türkiye'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili sorularını yanıtladı.



Gelen bir soru üzerine Evcen, "Burak'ın sürekli yurtdışında olmasından hiç rahatsızlık duymuyorum. Burak, bana ve çocuklarına ayırdığı geri kalan tüm zamanı çok iyi organize ediyor" ifadelerini kullanırken, Özçivit araya girerek, "Aileme sürekli zaman ayırıyorum. İki gün sonra, Fahriye ile baş başa bir yolculuğa çıkacağım yurtdışına" dedi.





Fahriye Evcen, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle "Hasta oldum. Çocuklar arasında sırayla hastalık dolaşıyor. Ben de payıma düşeni aldım. Ortada inanılmaz bir salgın durumu var" şeklinde bir açıklama yaptı.





Muhabirlerin "Burak Özçivit küpe takarsa ne düşünürsünüz?" sorusuna karşılık veren ünlü isim, şu şekilde konuştu:

"Burak, kendi tarzında çok güzel bir stil oluşturdu. Onu bu haliyle çok beğeniyorum. Her halini seviyorum."