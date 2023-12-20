Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'

 GQ Türkiye'nin düzenlediği ödül töreni öncesi magazin muhabirleriyle sohbet eden Fahriye Evcen gelen bir soru üzerine şöyle konuştu: 'Burak'ı her haliyle seviyorum.'

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2023 09:04

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz gün GQ Türkiye'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili sorularını yanıtladı. 

Gelen bir soru üzerine Evcen, "Burak'ın sürekli yurtdışında olmasından hiç rahatsızlık duymuyorum. Burak, bana ve çocuklarına ayırdığı geri kalan tüm zamanı çok iyi organize ediyor" ifadelerini kullanırken, Özçivit araya girerek, "Aileme sürekli zaman ayırıyorum. İki gün sonra, Fahriye ile baş başa bir yolculuğa çıkacağım yurtdışına" dedi.

 



Fahriye Evcen, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle "Hasta oldum. Çocuklar arasında sırayla hastalık dolaşıyor. Ben de payıma düşeni aldım. Ortada inanılmaz bir salgın durumu var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Muhabirlerin "Burak Özçivit küpe takarsa ne düşünürsünüz?" sorusuna karşılık veren ünlü isim, şu şekilde konuştu:

"Burak, kendi tarzında çok güzel bir stil oluşturdu. Onu bu haliyle çok beğeniyorum. Her halini seviyorum."

 

Benzer Haberler
Yeni sevgilisiyle görüntülenen Onur Ünlü yine tepki gösterdi: 'Yolunuza gidin' Yeni sevgilisiyle görüntülenen Onur Ünlü yine tepki gösterdi: 'Yolunuza gidin'
Mine Tugay'dan duygulandıran paylaşım: Mine Tugay'dan duygulandıran paylaşım: "Seninle beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki"
Zeynep Bastık o sorudan böyle kaçtı: 'O kadar güzelim ki cevap veremiyeceğim' Zeynep Bastık o sorudan böyle kaçtı: 'O kadar güzelim ki cevap veremiyeceğim'
Arka Sokaklar Oyuncusu Resmen Kayboldu! Diziden Ayrıldı Meslek Değiştirdi! Arka Sokaklar Oyuncusu Resmen Kayboldu! Diziden Ayrıldı Meslek Değiştirdi!
Şükrü Özyıldız: “Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlar!” Şükrü Özyıldız: “Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlar!”
Ceyda Düvenci kendisini eleştiren takipçisine verdiği ayarla gündem oldu! Ceyda Düvenci kendisini eleştiren takipçisine verdiği ayarla gündem oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'
  • 20-12-2023 09:04

Fahriye Evcen kameraların önünde aşka geldi: 'Burak'ı her haliyle seviyorum'