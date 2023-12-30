Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti 80 milyon TL'ye 'Evet' dedi!

Gözde çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in her adımı gündem oluyor. Ünlü çift şimdi ise yaptıkları bir reklam anlaşmasıyla gündemde. Bir mobilya markasının yüzü olan ikili rekor denilebilecek bir rakama imza attı. Ünlü oyuncuların iki yıl süreli reklam anlaşması kapsamında toplamda 80 milyon TL kazandığı konuşuluyor.



Ünlü oyuncular, geniş bir uluslararası hayran kitlesine sahip olmalarının yanı sıra, sosyal medya hesaplarında birlikte paylaştıkları içeriklere binlerce yorum ve beğeni alıyorlar.