Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti 80 milyon TL'ye 'Evet' dedi!

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti yaptıkları reklam anlaşmasıyla gündemde. İşte detaylar...

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti 80 milyon TL'ye 'Evet' dedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2023 09:51

Gözde çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in her adımı gündem oluyor. Ünlü çift şimdi ise yaptıkları bir reklam anlaşmasıyla gündemde. Bir mobilya markasının yüzü olan ikili rekor denilebilecek bir rakama imza attı. Ünlü oyuncuların iki yıl süreli reklam anlaşması kapsamında toplamda 80 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

Ünlü oyuncular, geniş bir uluslararası hayran kitlesine sahip olmalarının yanı sıra, sosyal medya hesaplarında birlikte paylaştıkları içeriklere binlerce yorum ve beğeni alıyorlar.

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