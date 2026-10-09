Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Atilla Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki kızı Sezen Taş Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Acılı babanın feryatları yürek dağladı.

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2026 15:48

Türk müzik ve magazin dünyasının tanınan isimlerinden Atilla Taş hayatının en büyük ve en derin acılarından biriyle sarsıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybeden 34 yaşındaki kızı Sezen Taş düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içinde toprağa verildi. Evlat acısıyla yıkılan ve cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken acılı babanın tabuta sarılıp ağladığı yürek burkan anlar kameralara ve sevenlerinin hafızasına kazındı. 

Mersin'de Yaşanan Trajik Olay: Sezen Taş 14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi olan 34 yaşındaki Sezen Taş yaşadığı binanın 14. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken Sezen Taş'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze son yolculuğu için Mersin'e götürüldü.

Acılı Baba Atilla Taş Kızının Tabutuna Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Hayatını kaybeden Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken kızını kaybetmenin derin acısını yaşayan şarkıcı Atilla Taş'ın bitkin ve perişan hali yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde kızının tabutuna sarılan acılı babanın "Babam, ben geldim babam" diyerek feryat etmesi törene katılan herkesi gözyaşlarına boğdu.

Ayakta durmakta büyük güçlük çeken ünlü sanatçıyı yakınları ve dostları teskin etmeye çalıştı. Cenaze töreninde ayrıca Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de evladını kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin, yakınların ve sevenlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş Mezitli Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan genç yaşta hayata veda eden 2 çocuk annesi Sezen Taş'ın şüpheli ölümüne ilişkin emniyet ve savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. 

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