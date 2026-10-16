Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Lüks Villasında Felaket: Tavan Çöktü Havuz Taştı!

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, kentin dört bir yanında hayatı felç etmeye devam ederken Alişan, Nazan Öncel, Pelin Akil ve Aylin Coşkun gibi isimlerin ardından felaketten etkilenen bir diğer ünlü isim de astroloji dünyasının tanınan yüzü Nuray Sayarı oldu. İstanbul genelinde ev ve iş yerlerini su baskınlarının vurduğu kâbus gecesinde ünlü astrologun lüks villası adeta afet alanına döndü. Şiddetli fırtına nedeniyle evinin tavanı çöken ve bahçesindeki havuzu evin içine taşan Nuray Sayarı yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla paylaştı.

"54 Yaşındayım, Böyle Bir Yağmur Fırtınası Görmedim!"

Sağanağın ve fırtınanın en şiddetli hissedildiği saatlerde villasında mahsur kalan Nuray Sayarı evinin bahçe katında tavanın çökmesiyle büyük bir panik yaşadı. Sosyal medya hesabından evindeki dehşet anlarını ve oluşan devasa hasarı takipçileriyle paylaşan ünlü isim, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Arkadaşlar bahçe katında tavan çöktü. Ben 54 yaşındayım, hayatım boyunca böyle bir yağmur ve fırtına görmedim."

"Havuz Evin İçine Taştı Kabus Gibi Bir Gece Geçirdik!"

Yalnızca tavan çökmesiyle sınırlı kalmayan afette şiddetli yağış nedeniyle bahçedeki lüks havuz da ful kapasite dolarak evin içine doğru taşmaya başladı. Odaların sular altında kaldığını ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Sayarı duygu dolu paylaşımını şu ifadelerle sürdürdü:

"Havuz evin içine taştı... Allah daha büyük felaketlerden korusun, kabus gibi bir gece geçirdik."

Nuray Sayarı'nın yaşadığı felaketin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve ünlü dostu "Çok geçmiş olsun", "Cana geleceğine mala gelsin Allah beterinden korusun" mesajlarıyla ünlü astroloğa destek oldu.