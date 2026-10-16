Son Hali Olay Oldu! Hülya Avşar Estetik Yaptırdı mı?

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en çok konuşulan, attığı her adım ve söylediği her sözle magazin gündeminin zirvesinden inmeyen efsane ismi Hülya Avşar bu kez yüzündeki dikkat çeken değişimle adından söz ettirdi. Yıllar sonra tiyatro sahnelerine dev bir projeyle dönmeye hazırlanan 63 yaşındaki usta sanatçı, usta yazar Sadık Şendil'in unutulmaz eseri Kanlı Nigar müzikalinin başrolüyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla takipçilerinin radarına giren Avşar kızının estetik operasyon geçirdiği iddiaları kulisleri hareketlendirmişti. Basın toplantısında muhabirlerin karşısına geçen ünlü isim hakkında çıkan estetik söylentilerine yanıt vererek konuya noktayı koydu.

Kanlı Nigar Heyecanı Ve Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraf!

63 yaşında olmasına rağmen dinç görünümü fit fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, Kanlı Nigar müzikalinin basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Müzikal hazırlıklarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten usta oyuncu heyecanını dile getirirken laf dönüp dolaşıp geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı ve sosyal medyada büyük tartışma yaratan fotoğraflara geldi.

Yüzündeki gerginlik, elmacık kemiklerindeki belirginlik ve değişen çene hattı nedeniyle takipçileri tarafından "Yüzüne fransız askısı mı yaptırdı?", "Estetik dokunuş var" yorumlarına maruz kalan Avşar basının sorularından kaçmadı.

"Yüzümde Hiçbir Şey Yok Sadece Kilo Verdim!"

2. Sayfa'nın haberine göre; basın mensuplarının "Yüzünüze ne yaptırdınız estetik mi var?" sorusu üzerine net bir açıklama yapan Hülya Avşar iddiaları yalanlayarak yüzündeki bu değişimin sırrını verdi. Ünlü isim, iddialara şu sözlerle son noktayı koydu:

"Yüzümde hiçbir şey yok, sadece kilo verdim. Müzikal temposu ve antrenmanlar derken biraz zayıfladım hepsi bu."

Fit görüntüsünü spora disiplinli yaşamına ve projenin getirdiği hareketli tempoya bağlayan Hülya Avşar doğallıktan yana olduğunu vurgulayarak estetik yaptırmadığını ifade etti.