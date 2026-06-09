Fahriye Evcen 40 Yaşında! Tekne Partisinden Paylaştığı Pembe Pozlar Nefes Kesti!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 40 yaşını teknede pembe konseptli bir partiyle kutladı.

Fahriye Evcen 40 Yaşında! Tekne Partisinden Paylaştığı Pembe Pozlar Nefes Kesti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 12:36

Türk sinema ve dizi sektörünün en beğenilen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncularından Fahriye Evcen yeni yaşına Merhaba dedi. Mutlu evliliği ve anneliğiyle magazin dünyasının örnek isimleri arasında yer alan güzel oyuncu hayranlarından gelen tebrik mesajlarını sosyal medya üzerinden yayınladığı göz kamaştırıcı karelerle taçlandırdı. Fahriye Evcen 40 yaşını kutladı. Doğum günü pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflara eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı.

Instagram'da Doğum Günü Çıkarması

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak reklam projeleri ve dijital içerikleriyle popülerliğini hiç kaybetmeyen Evcen dijital dünyadaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Instagram'da 13.6 milyon takipçisi bulunan oyuncu yeni fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

Tekne Partisinde Pembe Konsept

Ünlü oyuncu doğum günü tarzıyla göz doldurdu. Evcen arkadaşlarıyla teknede yaptığı doğum gününden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu. Pembe kombini ve pembe çiçekli pastasıyla dikkat çeken Fahriye Evcen "Kırk yıldır çiçek açıyor" notunu yazdı. Zarafeti ve fit görüntüsüyle 40 yaş çizgisine meydan okuyan güzel oyuncu enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.

Burak Özçivit'en Romantik Yorum

Sosyal medyada kısa sürede etkileşim rekoru kıran bu özel albüme ilk ve en anlamlı tepki her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Burak Özçivit'ten geldi. Yakışıklı oyuncu eşinin paylaşımına "Kalbim" yorumunu yaptı. Çiftin sosyal medyadaki bu romantik ve sevgi dolu etkileşimi hayranları tarafından binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumlarıyla desteklendi.

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