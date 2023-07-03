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Fadik Sevin Atasoy soluğu Bodrum'da aldı

Fadik Sevin Atasoy, Yunanistan'ın Leros Adası'nın ardından soluğu Bodrum'da aldı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Atasoy, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı

Fadik Sevin Atasoy soluğu Bodrum'da aldı
Yayın Tarihi : 2023-07-03 12:47

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Leros Adası'nda güzel bir tatil yapmıştı. Ancak bu kez rotayı Bodrum'a çeviren Atasoy, Türkbükü'ndeki Cennet Koyu'nda soluğu aldı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren ünlü oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Fadik Sevin Atasoy, Bodrum'un gözde plajlarından biri olan Türkbükü'nde bulunan Cennet Koyu'nda tatilin keyfini sürdürdü. Yeşil renkte bir bikini tercih eden Atasoy, muhteşem görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Teknede arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ünlü oyuncu, güneşlenerek bronzlaştı ve denizin serin sularında keyifli anlar yaşadı.

Fadik Sevin Atasoy'un yakın arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği keyifli gün, objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun enerjik ve neşeli tavırları, tatilin tadını çıkardığını gösterdi. Arkadaşlarıyla sohbet edip gülerken, denizin ve güneşin keyfini çıkaran Atasoy'un mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

 

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