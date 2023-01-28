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Gecce Magazin Haberleri

Fadik Sevin Atasoy: "Kenan Doğulu bursuyla okudum"

Katıldığı bir programda Fadik Sevin Atasoy, Amerika'daki oyunculuk yaşamını anlatırken "Kenan Doğulu"nun bursuyla okudum" dedi.

Fadik Sevin Atasoy:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-01-2023 17:23

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u konuk etti. Atasoy, Amerika'daki oyunculuk yaşamını anlatırken "Kenan Doğulu"nun bursuyla okudum" dedi. İşte Fadik Sevin Atasoy'un Kenan Doğulu'dan aldığı Amerika bursu:

"New York'da babamla birlikte Amerika macerası başladı. Sonra babam Türkiye'ye geri döndü, ben orada Los Angeles'da Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandım. Onun sınava benzer bir şeyi vardı, isim öğrenmeden, ne yaptığını öğrenmeden çıkıp karşısında oynuyorsun. Sen kimsin, kal, ben sana bursunu veriyorum dedi. Ama kalacak yer yok, arabam yok. Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, Kenan Doğulu bursuyla okudum. Kenan dedi ki benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler. Gittim, kuzenleri felan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim." 

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