Ezgi Şenler Bekarlığa Veda Partisiyle Düğün Öncesi Coştu

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler (32), çocukluk aşkı Ömer Gürgen (33) ile 29 Ağustos’ta nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Büyük gün öncesi yakın dostlarıyla bir araya gelen Şenler, Ankara’da özel bir mekânda bekarlığa veda partisi düzenledi.

Çocukluk Aşkıyla Yeniden Buluştular

“Sevmek Yüzünden”, “Çatı Katı Aşk”, “Sen Büyümeye Bak” ve “Teşkilat” gibi yapımlarda rol alan Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti. Çift, 19 yıl sonra başlayan ilişkilerini kısa sürede evlilik kararıyla taçlandırdı.

Romantik Evlilik Teklifi

Geçtiğimiz yılın sonunda futbolcu menajeri Ömer Gürgen’in yaptığı romantik evlilik teklifine “Evet” diyen Şenler, o günden bu yana hazırlıklarını sürdürüyordu. Çiftin düğünü 29 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Bekarlığa Veda Partisi

Nikâh öncesinde dostlarıyla doyasıya eğlenen Şenler, Ankara’da bir mekânı kapatarak unutulmaz bir geceye imza attı. Eğlenceli anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, gönderisine “Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla” notunu düştü.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Paylaşılan kareler kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncuya mutluluk mesajları yağdırdı. Şenler’in enerjik halleri, yaklaşan düğün heyecanını daha da artırdı.