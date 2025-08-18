Ezgi Şenler Bekarlığa Veda Partisiyle Düğün Öncesi Coştu

Ezgi Şenler, düğün öncesi Ankara’da bekarlığa veda partisi verdi. Çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile 29 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.

Ezgi Şenler Bekarlığa Veda Partisiyle Düğün Öncesi Coştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2025 12:03

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler (32), çocukluk aşkı Ömer Gürgen (33) ile 29 Ağustos’ta nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Büyük gün öncesi yakın dostlarıyla bir araya gelen Şenler, Ankara’da özel bir mekânda bekarlığa veda partisi düzenledi.

Çocukluk Aşkıyla Yeniden Buluştular

Sevmek Yüzünden”, “Çatı Katı Aşk”, “Sen Büyümeye Bak” ve “Teşkilat” gibi yapımlarda rol alan Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti. Çift, 19 yıl sonra başlayan ilişkilerini kısa sürede evlilik kararıyla taçlandırdı.

Romantik Evlilik Teklifi

Geçtiğimiz yılın sonunda futbolcu menajeri Ömer Gürgen’in yaptığı romantik evlilik teklifine “Evet” diyen Şenler, o günden bu yana hazırlıklarını sürdürüyordu. Çiftin düğünü 29 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Bekarlığa Veda Partisi

Nikâh öncesinde dostlarıyla doyasıya eğlenen Şenler, Ankara’da bir mekânı kapatarak unutulmaz bir geceye imza attı. Eğlenceli anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, gönderisine “Bekarlığa veda edebiliriz ama dostlarımıza asla” notunu düştü.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Paylaşılan kareler kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncuya mutluluk mesajları yağdırdı. Şenler’in enerjik halleri, yaklaşan düğün heyecanını daha da artırdı.

Benzer Haberler
Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı
Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi
Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum” Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum”
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”