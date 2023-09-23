Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler!

Yedi aylık hamile olan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Mola, espriyle karışık "Daha çok yanımda olmanı istiyorum" dedi.

Zeytinyağlı yemek isteğiyle bir restorana giden çift, Osmanlı yemekleri sunan bu mekanda vakit geçirdi ve el ele pozlar verdi.

Ezgi Mola, son dönemde hamilelerin dualarının kabul gördüğü inancı nedeniyle birçok kişinin kendisinden dua istediğini belirtti ve doğum için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Doğum yeriyle ilgili soruya cevaben, "Doğuma 2-2.5 ay kaldı. Muhtemelen doğum Türkiye'de olacak. Sağlık durumuma bağlı olarak doktorumla görüşüyorum. Şu anda her şey yolunda, şükür" açıklamasını yaptı.