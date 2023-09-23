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Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler!

Dört yıldır ilişki yaşayan oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta sade bir nikah töreniyle birbirlerine "evet" dediler. Ünlü çift şimdi ise bebek heyecanı yaşıyor. Hamile olan Ezgi Mola, erkek bebek bekliyor ve önceki gün eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

Ezgi Mola'yı sokakta gördüler, hamile duası istediler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2023 10:38

Yedi aylık hamile olan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Mola, espriyle karışık "Daha çok yanımda olmanı istiyorum" dedi.

Zeytinyağlı yemek isteğiyle bir restorana giden çift, Osmanlı yemekleri sunan bu mekanda vakit geçirdi ve el ele pozlar verdi.

Ezgi Mola, son dönemde hamilelerin dualarının kabul gördüğü inancı nedeniyle birçok kişinin kendisinden dua istediğini belirtti ve doğum için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Doğum yeriyle ilgili soruya cevaben, "Doğuma 2-2.5 ay kaldı. Muhtemelen doğum Türkiye'de olacak. Sağlık durumuma bağlı olarak doktorumla görüşüyorum. Şu anda her şey yolunda, şükür" açıklamasını yaptı.

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