Ezgi Mola'nın Pazar alışverişi

Yaz sezonunu oğlu Can ile birlikte Çeşme'deki evinde geçiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz gün Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Evinin mutfak alışverişini yapmak için pazara giden Mola, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Pazarda alışveriş yaparken gazetecilerin ilgisiyle karşılaşan ünlü isim, kameralara gülümseyerek poz verdi. Mola, pazarı ne kadar sevdiğini dile getirerek, "Her şey çok doğal ve taze. Buradan bir şeyler almayı çok seviyorum" açıklamasında bulundu.

Ezgi Mola'nın doğal ve içten tavırları, hayranlarından büyük beğeni topladı.