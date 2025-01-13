Ezgi Mola’nın karavan paylaşımı tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, takipçileri arasında tartışmaya neden oldu. Mola, Instagram hesabında karavanından çektiği bir fotoğrafı “Oh oh dökün taşlarınızı” notuyla paylaştı. Ancak bu paylaşım, özellikle sektördeki zorluklar ve son dönemdeki tartışmalar nedeniyle bazı takipçiler tarafından eleştirildi.

Bazı kullanıcılar, Mola’nın paylaşımını eleştirerek, “Meslektaşların işsiz kalırken ve sektör zorluklarla boğuşurken bu şekilde bir paylaşım yapmak duyarsızca” ve “Sanki sektördeki sorunlara karşı nispet yapar gibi bir tavır var, bu durum hayal kırıklığı yarattı” şeklinde yorumlarda bulundu.

Paylaşımı savunan hayranları ise Mola’nın uzun süredir sektördeki sorunlara duyarlılık gösterdiğini belirterek, “Ezgi’nin niyetini yanlış anlamayın, her zaman emekten yana oldu” yorumlarıyla destek verdi.

Ezgi Mola ise eleştiriler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.