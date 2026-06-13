Ezgi Mola'dan Sürpriz Aşk Hamlesi! Gönlünü Tarkan'ın Gitaristi Can Şengün'e Kaptırdı!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Ezgi Mola geçtiğimiz yıl evliliğini noktalamasının ardından uzun süren sessizliğini sürpriz bir iddiayla bozdu. Boşanma sürecinden sonra tamamen oğluna ve işine odaklanan ünlü oyuncunun kalbini müzik dünyasının çok yakından tanıdığı bir isme kaptırdığı ileri sürüldü. Rol aldığı birçok proje ile adından söz ettiren Ezgi Mola geçtiğimiz yıl 2 yıllık evliliğinden tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi.

Aşkın Adresi Megastar Konseri

Magazin kulislerini hareketlendiren iddialara göre, ünlü oyuncunun kalbini çalan isim Megastar Tarkan'ın orkestrasında yer alan usta müzisyen Can Şengün oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara göre başarılı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola Tarkan'ın gitaristi Can Şengün ile yeni bir ilişkiye başladı.

Megastar Tarkan'ın Ocak ayında gerçekleştirdiği bir konseri izlemeye giden ünlü oyuncunun Can Şengün ile burada tanıştığı öne sürüldü. Öte yandan çiftin gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı da iddialar arasında yer aldı. Kulislere sızan bilgilere göre konserin ardından başlayan arkadaşlık kısa sürede romantik bir boyut kazandı.

Mustafa Aksakallı Evliliği Tek Celsede Bitmişti

Ezgi Mola'nın bu sürpriz hamlesi geçtiğimiz yıl yaşadığı ani boşanma sürecini de yeniden akıllara getirdi. Ekranların ünlü oyuncusu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı 8 Mayıs 2023'te evlenmiş aynı yıl içerisinde çocukları Can'ı kucaklarına almıştı. Özel hayatından sorunlar yaşayan Mola 26 Haziran tarihinde 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Büyük bir aşkla başlayan ancak fikir ayrılıkları sebebiyle tek celsede son bulan bu evliliğin ardından Ezgi Mola uzun süre adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı.

Gizlilik kararı aldıkları ve ilişkilerini basından köşe bucak kaçarak yaşamaya çalıştıkları iddia edilen taze çiftin haklarında çıkan bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.